«Жёлтые жилеты» проводят манифестацию в Париже в поддержку Джулиана Ассанжа

«Жёлтые жилеты» проводят манифестацию в Париже в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости. Мероприятие стартовало у Биржевой площади. Демонстранты выступают в поддержку Ассанжа, за свободу слова и против ложной информации, распространяемой французскими СМИ.

«Мы собираемся под окнами агентства AFP и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу. Он опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. Мы надеемся, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться», — сказала участница митинга.

На манифестации также звучат лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, а также за выход Франции из НАТО, ЕС и еврозоны.

Также от властей требуют прекращения поставок оружия Украине.

Как пишет агентство, некоторые присутствующие скандируют: «Макрон, мы не хотим войны!».

10 сентября французские правоохранительные органы задержали более 100 человек в ходе акций сторонников движения «Жёлтые жилеты», а также на проукраинской манифестации.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США. В конце августа защита основателя WikiLeaks подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции.