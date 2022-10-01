военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Жёлтые жилеты» проводят манифестацию в Париже в поддержку Джулиана Ассанжа

Короткая ссылка
«Жёлтые жилеты» проводят манифестацию в Париже в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости. Мероприятие стартовало у Биржевой площади. Демонстранты выступают в поддержку Ассанжа, за свободу слова и против ложной информации, распространяемой французскими СМИ.
«Жёлтые жилеты» проводят манифестацию в Париже в поддержку Джулиана Ассанжа
  • РИА Новости

«Мы собираемся под окнами агентства AFP и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу. Он опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. Мы надеемся, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться», — сказала участница митинга.

На манифестации также звучат лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, а также за выход Франции из НАТО, ЕС и еврозоны.

Также от властей требуют прекращения поставок оружия Украине.

Как пишет агентство, некоторые присутствующие скандируют: «Макрон, мы не хотим войны!».

10 сентября французские правоохранительные органы задержали более 100 человек в ходе акций сторонников движения «Жёлтые жилеты», а также на проукраинской манифестации.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США. В конце августа защита основателя WikiLeaks подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить