Защита Ассанжа вновь обжаловала решение о его экстрадиции из Британии в США
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«Джулиан Ассанж подал очередную апелляцию против экстрадиции в США», — сказано в сообщении на сайте WikiLeaks.
Ответчиками названы правительство Соединённых Штатов и глава МВД Великобритании Прити Пател.
Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.
17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.
1 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что в Верховный суд Великобритании было подано две апелляции на решение об экстрадиции Ассанжа.