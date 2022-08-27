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Защита Ассанжа вновь обжаловала решение о его экстрадиции из Британии в США

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Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США.
Защита Ассанжа вновь обжаловала решение о его экстрадиции из Британии в США
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Джулиан Ассанж подал очередную апелляцию против экстрадиции в США», — сказано в сообщении на сайте WikiLeaks.

Ответчиками названы правительство Соединённых Штатов и глава МВД Великобритании Прити Пател.

Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.

1 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что в Верховный суд Великобритании было подано две апелляции на решение об экстрадиции Ассанжа.

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