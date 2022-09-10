В Париже задержали более 100 человек во время беспорядков

Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек в ходе акций сторонников движения «Жёлтые жилеты», а также на проукраинской манифестации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной префектуры полиции.

«В эту субботу с 07:00 (08:00 мск) сотрудники полиции многократно проводили операции в различных районах столицы, в частности у Порт-Сен-Клу, на площади Колумбии и на Трокадеро», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что полицейские в первую очередь пресекали несогласованные манифестации сторонников движения «Жёлтые жилеты». Также правоохранительные органы пытались пресечь акты вандализма группы агрессивно настроенных людей, устроивших демонстрацию в поддержку Украины.

«В ходе вмешательства сотрудников полиции было произведено 103 задержания (93 — за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, три — за умышленную порчу имущества, три — за неподчинение требованиям полиции, четыре — за насилие в отношении стражей порядка), а также выписано 54 штрафа в течение дня», — отметили в полиции.

Ранее в Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.