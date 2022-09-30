Патрушев: спецслужбы Запада ранее занимались диверсиями, подобными взрывам на СП

Западные спецслужбы ранее уже занимались диверсиями, подобными взрывам на магистралях «Северного потока», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в эфире «Россия 1».

В настоящее время у России нет конкретных данных о причастности западных служб к диверсии на трубопроводах, отметил он.

«Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Президент добавил, что всем очевидно, кому это выгодно.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.