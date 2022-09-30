военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Патрушев: спецслужбы Запада ранее занимались диверсиями, подобными взрывам на СП

Короткая ссылка
Западные спецслужбы ранее уже занимались диверсиями, подобными взрывам на магистралях «Северного потока», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в эфире «Россия 1».
Патрушев: спецслужбы Запада ранее занимались диверсиями, подобными взрывам на СП
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В настоящее время у России нет конкретных данных о причастности западных служб к диверсии на трубопроводах, отметил он.

«Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Президент добавил, что всем очевидно, кому это выгодно.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить