Евродепутат подняла вопрос о росте цен на гранулы для отопления в Италии

Член Европейского парламента от Италии Изабелла Товальери обратилась к Еврокомиссии по поводу высоких цен на пеллеты — древесные гранулы, используемые для отопления. По её словам, на фоне подорожания энергоресурсов и конфликта на Украине стоимость пеллет в Италии выросла в три раза. С письмом политика ознакомился RT.

Товальери напомнила Еврокомиссии, что в последние месяцы под воздействием инфляции, высокой стоимости энергоносителей и динамики событий на Украине подорожали многие виды сырья, в том числе древесина.

По её словам, в Италии расценки на древесные пеллеты выросли втрое с 2021 года, тогда как в остальных странах Европы они остались «на стабильном уровне». В связи с этим она подчеркнула, что подобные ценовые различия внутри ЕС могут создавать трудности для потребителей в и без того «очень сложное время».

При этом депутат отметила, что европейские производители гранул рискуют столкнуться с серьёзными трудностями, потому что сырьё для пеллет поступает в ЕС из России, Белоруссии и с Украины.

«Исследования показали, что большинство используемых в Европе пеллет обрабатываются в ЕС, но поступают от российских, белорусских и украинских производителей древесины. Таким образом, всему производственному сектору и его работникам грозят неопределённость по вопросам поставок и сложные проблемы с логистикой», — заявила Товальери.

Она поинтересовалась, планирует ли ЕК оказать поддержку производителям гранул, а также какие инструменты можно было бы использовать для устранения различий в цене на пеллеты внутри Евросоюза.

Ранее чешский евродепутат Томаш Здеховский заявил о подорожании стоимости проживания в ЕС из-за резкого роста цен на энергоносители.