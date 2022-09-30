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Патрушев предложил ограничить работу западных СМИ и НКО для борьбы с «цветными революциями»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил ограничить работу западных СМИ, неправительственных организаций и различных интернет-ресурсов для «борьбы с экспортом «цветных революций».

Об этом он заявил на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

«Считаем, в частности, необходимым осуществить разработку на национальном уровне нормативной правовой базы, направленной на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он напомнил, что в России уже имеется соответствующий опыт.

В июле Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.

Официальный представитель МИД страны Мария Захарова допустила введение незеркальных мер против западных медиагигантов.

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