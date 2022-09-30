Патрушев предложил ограничить работу западных СМИ и НКО для борьбы с «цветными революциями»
Об этом он заявил на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
«Считаем, в частности, необходимым осуществить разработку на национальном уровне нормативной правовой базы, направленной на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов», — цитирует Патрушева ТАСС.
Он напомнил, что в России уже имеется соответствующий опыт.
В июле Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.
Официальный представитель МИД страны Мария Захарова допустила введение незеркальных мер против западных медиагигантов.