Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым нормам, генпрокурор и его заместители, в частности, получат право принимать внесудебное решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трёх месяцев, а при повторном нарушении — до полугода.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в распространении фактов о поведении киевского режима на Украине, однако Запад делает всё для того, чтобы перекрыть работу СМИ, предоставляющих объективные сведения о происходящем.