Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения об Украине

Россия заинтересована в распространении фактов о поведении киевского режима на Украине, однако Запад делает всё для того, чтобы перекрыть работу СМИ, предоставляющих объективные сведения о происходящем, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров со своей коллегой из Монголии Батмунхийн Батцэцэг он отметил, что подробно проинформировал партнёров о ходе спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности. К сожалению, Запад делает всё, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил «наказать» журналистов, поддерживающих армию России. Он напомнил, что свобода прессы является неизменным принципом всемирной организации.

Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

В соответствии с документом генпрокурор России и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ на территории России.

Кроме того, они будут наделены полномочиями приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений на срок до трёх месяцев.

При этом деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения установленного в законе срока, если редакция удалит запрещённую информацию.