В ООН после угрозы Зеленского журналистам напомнили о незыблемости свободы прессы

Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что свобода прессы является неизменным принципом всемирной организации. Так он ответил на вопрос о высказывании президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил «наказать» журналистов, поддерживающих армию России.

«Свобода прессы — это свобода прессы. Для нас это является универсальным во всём мире, для 193 государств — членов ООН. Эти принципы неизменны и несомненны», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Агентство напоминает, что накануне Зеленский в вечернем видеообращении пообещал, что каждый российский журналист, который поддерживает операцию ВС России на Украине, «будет наказан».

В ноябре прошлого года в МИД России заявили, что ждут от стран Запада реакции на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине.