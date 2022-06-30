Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом

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Госдума приняла закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с документом генпрокурор России и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ на территории России.

Кроме того, они будут наделены полномочиями приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений на срок до трёх месяцев.

При этом деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения установленного в законе срока, если редакция удалит запрещённую информацию.

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