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Захарова допустила введение незеркальных мер против западных медиагигантов

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Россия может принять незеркальные меры в ответ на ограничения российского контента со стороны западных медиагигантов, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

«У меня вопрос: вы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем. Конечно, можем и будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги», — сказала она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в распространении фактов о действиях киевского режима на Украине, однако Запад делает всё, чтобы перекрыть работу СМИ, предоставляющих объективные сведения о происходящем.

Так, европарламентарий из Германии Дэвид Макаллистер поднял вопрос о работе телеканала RT и агентства Sputnik в странах — членах ЕС после введения в отношении этих СМИ европейских рестрикций. 

В июле Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.

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