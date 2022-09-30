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Глава МИД Японии: Токио рассматривает ответные меры на высылку консула из Владивостока

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Япония рассматривает ответные меры на высылку своего консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

«В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать», — приводит его слова РИА Новости.

Тацунори выехал из России 28 сентября, но ещё не прибыл в Японию.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

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