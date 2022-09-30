Глава МИД Японии: Токио рассматривает ответные меры на высылку консула из Владивостока
«В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать», — приводит его слова РИА Новости.
Тацунори выехал из России 28 сентября, но ещё не прибыл в Японию.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.
МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.