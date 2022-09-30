Глава МИД Японии: Токио рассматривает ответные меры на высылку консула из Владивостока

Япония рассматривает ответные меры на высылку своего консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

«В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать», — приводит его слова РИА Новости.

Тацунори выехал из России 28 сентября, но ещё не прибыл в Японию.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.