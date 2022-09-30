Объявленный персоной нон грата японский консул покинул Россию

Высланный из Владивостока японский консул Мотоки Тацунори выехал из России 28 сентября, но ещё не прибыл в Японию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

«Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке, консула, объявленного персоной нон грата, обязали покинуть Россию в течение 48 часов.