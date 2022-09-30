военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Объявленный персоной нон грата японский консул покинул Россию

Короткая ссылка
Высланный из Владивостока японский консул Мотоки Тацунори выехал из России 28 сентября, но ещё не прибыл в Японию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

«Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке, консула, объявленного персоной нон грата, обязали покинуть Россию в течение 48 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить