Посольство: США не должны сомневаться в готовности России защищаться любыми средствами

Соединённые Штаты не должны сомневаться в том, что Россия решительно настроена защищать свой суверенитет всеми доступными средствами, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Таким образом посольство отреагировало на статью издания Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

Как отметили в посольстве, «среди рассматриваемых сумасшедших вариантов — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству».

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединённым Штатам», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.