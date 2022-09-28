Politico: американская разведка наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Разведслужбы Соединённых Штатов, а также их союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.

«Мы следим за этим ещё более пристально», — рассказал один из собеседников издания.

Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники усилили работу по сбору данных, применяя средства воздушной и космической разведки.

Кроме того, США нарастили операции в киберпространстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.