Глава Пентагона: вокруг случившегося на «Северных потоках» существует много спекуляций

Вокруг инцидента с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2» существует много спекуляций, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Что касается ущерба, который был причинён трубопроводу... Откровенно говоря, на данный счёт существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией и диверсией случившееся на «Северных потоках».