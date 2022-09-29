Чавушоглу заявил, что Турция увеличит военное присутствие на Кипре

Турция увеличит военное присутствие на Кипре, на север острова будут поставлены необходимые вооружения для защиты интересов турок-киприотов, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу во время встречи со студентами университета Памуккале.

«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдёт от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», — цитирует его Anadolu.

Он также раскритиковал позицию США, которые отменили эмбарго на поставки оружия греческой общине Кипра, пишет агентство.

Министр напомнил о своём последнем разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном, которому он предложил при желании оказывать финансовую помощь грекам-киприотам, «но не поставлять оружие». Чавушоглу отметил, что он «открыто спросил» Блинкена, против кого Вашингтон вооружает Никосию.

Ранее французский министр иностранных дел Катрин Колонна по итогам переговоров в Афинах с главой греческого МИД Никосом Дендиасом заявила, что Франция полностью поддержит Грецию и Кипр в случае угрозы их национальному суверенитету.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед этим призвал власти Греции «вынести уроки из истории» и «прекратить курс провокаций». В противном случае Афины «заплатят высокую цену», заявил он.