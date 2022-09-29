Reuters: выход газа из «Северного потока» на местах повреждения завершится 3 октября
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«Выход газа из газопровода «Северный поток», вероятнее всего, завершится в понедельник», — говорится в сообщении агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.
CNN со ссылкой на источник сообщил, что расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может начаться 2 октября.