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Reuters: выход газа из «Северного потока» на местах повреждения завершится 3 октября

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Выход газа из «Северного потока» на местах повреждения газопровода, как ожидается, завершится 3 октября, сообщает Reuters со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Reuters: выход газа из «Северного потока» на местах повреждения завершится 3 октября
  • Gettyimages.ru

«Выход газа из газопровода «Северный поток», вероятнее всего, завершится в понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

CNN со ссылкой на источник сообщил, что расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может начаться 2 октября.

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