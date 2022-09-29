Reuters: выход газа из «Северного потока» на местах повреждения завершится 3 октября

Выход газа из «Северного потока» на местах повреждения газопровода, как ожидается, завершится 3 октября, сообщает Reuters со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

«Выход газа из газопровода «Северный поток», вероятнее всего, завершится в понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

CNN со ссылкой на источник сообщил, что расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может начаться 2 октября.