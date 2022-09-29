CNN: расследование инцидентов на «Северных потоках» может начаться 2 октября

Расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может начаться 2 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Один европейский чиновник сообщил, что правительство Дании проводит оценку случившегося, а чтобы должным образом начать расследование, потребуется до двух недель... при этом другой осведомлённый источник заявил, что расследование может начаться уже в воскресенье», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках».