CNN: расследование инцидентов на «Северных потоках» может начаться 2 октября
- РИА Новости
«Один европейский чиновник сообщил, что правительство Дании проводит оценку случившегося, а чтобы должным образом начать расследование, потребуется до двух недель... при этом другой осведомлённый источник заявил, что расследование может начаться уже в воскресенье», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в российском посольстве в США заявили, что Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках».