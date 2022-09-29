Sky News: британские власти связывают инцидент на «Северных потоках» с подрывами

Власти Великобритании не исключают, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти в связи с подрывом при использовании подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие.

Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Британии.

По мнению источника, мины могли поместить около газопроводов при помощи подводного беспилотника.

Он отметил, что это могло случиться несколько месяцев или даже лет назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.