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CNN: США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt

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Военно-морские силы США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, целью отправки корабля стала подготовка к возможному развертыванию американских гиперзвуковых ракет в этом регионе.

Уточняется, что судно лидирует среди кораблей класса многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по словам ВМС, могут привести к «новому уровню сложности боевого пространства для потенциальных противников».

«В Тихом океане одним из таких потенциальных противников, очевидно, является Китай, и Zumwalt наверняка привлечёт внимание Пекина», — отметил автор материала Брэд Лендон.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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