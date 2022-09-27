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В ЕС допустили введение санкций против европейцев-наблюдателей на референдумах

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Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили в качестве наблюдателей на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В ЕС допустили введение санкций против европейцев-наблюдателей на референдумах
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены (в организацию проведения референдумов. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата ранее заявил, что присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной санкций против наблюдателей, хотя итальянское законодательство не предусматривает таких мер.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой вмешаться в ситуацию с оказанием давления на международного наблюдателя из Германии на референдуме в Донбассе.

По информации агентства Bloomberg, Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям.

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