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Наблюдатель из Италии Пата сообщил о возможных персональных санкциях из-за референдума

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Присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной санкций против наблюдателей, хотя итальянское законодательство не предусматривает таких мер, заявил наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.

«Нет в Италии закона, который бы мог на нас наложить санкции. Хотя всё может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов ранее обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой вмешаться в ситуацию с оказанием давления на международного наблюдателя из Германии на референдуме в Донбассе.

По состоянию на 24 сентября, в Запорожской области проголосовали 35,54% граждан.

Международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил о высоком уровне организации голосования.

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