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Рогов попросил Шольца вмешаться в ситуацию с давлением на наблюдателя из ФРГ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой вмешаться в ситуацию с оказанием давления на международного наблюдателя из Германии на референдуме в Донбассе.

«Мы обращаемся к господину Шольцу с призывом пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Стефена Бруно Шаллера», — сказал он РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что международный наблюдатель приехал в регион по доброй воле за свой счёт в свободное от работы время, однако его работодателя в Германии оказывается давление из-за инициативы Шаллера.

Ранее международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил о высоком уровне организации голосования на референдуме в Мелитополе.

По состоянию на 24 сентября, в Запорожской области проголосовали 35,54% граждан.

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