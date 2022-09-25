Рогов попросил Шольца вмешаться в ситуацию с давлением на наблюдателя из ФРГ
«Мы обращаемся к господину Шольцу с призывом пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Стефена Бруно Шаллера», — сказал он РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что международный наблюдатель приехал в регион по доброй воле за свой счёт в свободное от работы время, однако его работодателя в Германии оказывается давление из-за инициативы Шаллера.
Ранее международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил о высоком уровне организации голосования на референдуме в Мелитополе.
По состоянию на 24 сентября, в Запорожской области проголосовали 35,54% граждан.