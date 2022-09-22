Bloomberg: Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям

Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на описание вакансии.

AP

«Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей», — говорится в материале. По данным агентства, американские власти намерены нивелировать последствия санкций. Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.