Bloomberg: Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям
- AP
«Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей», — говорится в материале.
По данным агентства, американские власти намерены нивелировать последствия санкций.
Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.