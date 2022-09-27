Путин назвал хищнической позицию богатейших стран, продолжающих скупать продовольствие

Российский президент Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие.

Об этом он заявил во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

По словам Путина, стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровень начала года, но при этом на 40% превысила показатели 2020 года.

«Это прямое следствие — без всякого преувеличения — хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», — отметил он.

В частности, ввоз продовольствия в США по итогам второго квартала текущего года в годовом выражении достиг $218,6 млрд против $185,1 млрд в 2021 году, сообщил Путин.

«Сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают», — подчеркнул он.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.