В Минобороны Новой Зеландии сообщили, что не смогут оказывать военную помощь Украине

Новая Зеландия больше не сможет оказывать военную помощь Украине, так как потребности Киева в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, заявил глава Минобороны страны Пеени Хенаре.

«Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса «земля — море»... у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на AAP.

По данным агентства, по состоянию на 27 сентября в Веллингтоне одобрили выделение Киеву $21 млн на финансирование ВСУ, а также отправили 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет.

В союзе бундесвера ранее высказались против поставок оружия на Украину из армейских резервов.

По данным источников Bloomberg, маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений на Украину или разнообразят их виды.