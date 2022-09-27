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В Минобороны Новой Зеландии сообщили, что не смогут оказывать военную помощь Украине

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Новая Зеландия больше не сможет оказывать военную помощь Украине, так как потребности Киева в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, заявил глава Минобороны страны Пеени Хенаре.
В Минобороны Новой Зеландии сообщили, что не смогут оказывать военную помощь Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса «земля — море»... у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на AAP.

По данным агентства, по состоянию на 27 сентября в Веллингтоне одобрили выделение Киеву $21 млн на финансирование ВСУ, а также отправили 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. 

В союзе бундесвера ранее высказались против поставок оружия на Украину из армейских резервов.

По данным источников Bloomberg, маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений на Украину или разнообразят их виды.

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