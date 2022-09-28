В Пентагоне признали вероятность неоправданных расходов в ходе поддержки Украины

Служба криминальных расследований Минобороны США опубликовала документ, в котором признаётся возможность мошенничества и неоправданных расходов в рамках «беспрецедентной поддержки», которую Пентагон оказывает Украине. С отчётом ознакомился RT.

«Размер и масштабы поддержки, которую Министерство обороны оказывает Украине, продолжают расти, и управление генерального инспектора Пентагона намерено обеспечивать всесторонний и своевременный надзор в целях эффективности и для недопущения мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений», — отмечается в документе.

Согласно отчёту, сейчас ведомство активно отслеживает почти 8 тыс. действий по контрактам на вооружения и иные материальные средства, направляемые Украине, стоимостью более $2 млрд.

«Они (контрольные органы. — RT) также активно координируют свою работу для противодействия преступным элементам и стратегическим конкурентам, стремящимся эксплуатировать быстрые закупки и передачу средств для поддержки Украины», — говорится в документе.

Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в разговоре с агентством Bloomberg заявил о намерении провести проверку систем учёта расходов, связанных с Украиной. По его словам, у Пентагона есть понимание, что с увеличением скорости расходования средств возрастает вероятность мошенничества.