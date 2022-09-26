Источник: Салливан имел в виду себя под источником, предупредившим Россию о «последствиях»
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По словам источника, выяснилось, что под «очень высоким уровнем» Салливан имел в виду самого себя.
Ранее Салливан сообщил, что Вашингтон в частном порядке «на очень высоком уровне» предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.
В августе министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.