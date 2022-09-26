Источник: Салливан имел в виду себя под источником, предупредившим Россию о «последствиях»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявляя о переданном на «очень высоком уровне» предупреждении России о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия, имел в виду самого себя. Об этом RT рассказал дипломатический источник.

По словам источника, выяснилось, что под «очень высоким уровнем» Салливан имел в виду самого себя.

Ранее Салливан сообщил, что Вашингтон в частном порядке «на очень высоком уровне» предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.