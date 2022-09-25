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Советник лидера США Салливан предупредил Россию о последствиях ядерного удара

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.
Советник лидера США Салливан предупредил Россию о последствиях ядерного удара
  • Gettyimages.ru

«Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не увидели изменений степени готовности российских ядерных сил.

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