Советник лидера США Салливан предупредил Россию о последствиях ядерного удара

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

«Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не увидели изменений степени готовности российских ядерных сил.