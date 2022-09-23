Столтенберг: в НАТО не зафиксировали изменений в уровне готовности ядерных сил России
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«Мы не видим каких-либо изменений в конфигурации или уровне готовности ядерных сил России», — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, ядерная риторика безответственна и опасна.
«Россия знает, что в ядерной войне нельзя одержать победу и её нельзя развязать», — добавил он.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, напротив, заявляла о готовности применить ядерное оружие при необходимости.