Столтенберг: в НАТО не зафиксировали изменений в уровне готовности ядерных сил России

В НАТО не увидели изменений в степени готовности российских ядерных сил, заявил в интервью CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не видим каких-либо изменений в конфигурации или уровне готовности ядерных сил России», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, ядерная риторика безответственна и опасна.

«Россия знает, что в ядерной войне нельзя одержать победу и её нельзя развязать», — добавил он.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, напротив, заявляла о готовности применить ядерное оружие при необходимости.