Президент США Джо Байден путём затягивания конфликта на Украине хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, заявил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.

«Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там «войны на истощение», которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые «западную» и «восточную» части», — сказал он в интервью L'Antidiplomatico.

Бертолини указал на яркий контраст позиции американского лидера с устремлениями Москвы, где изначально были настроены на скорейшее урегулирование ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о прямой вовлечённости США в украинский конфликт.

12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».

В Пентагоне не стали комментировать эту информацию, но признали, что Вашингтон имеет контакты с Киевом на многих уровнях.