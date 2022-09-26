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Итальянский генерал Бертолини рассказал о плане Байдена по расколу Европы

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Президент США Джо Байден путём затягивания конфликта на Украине хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, заявил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.

«Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там «войны на истощение», которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые «западную» и «восточную» части», — сказал он в интервью L'Antidiplomatico.

Бертолини указал на яркий контраст позиции американского лидера с устремлениями Москвы, где изначально были настроены на скорейшее урегулирование ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о прямой вовлечённости США в украинский конфликт.

12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».

В Пентагоне не стали комментировать эту информацию, но признали, что Вашингтон имеет контакты с Киевом на многих уровнях.

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