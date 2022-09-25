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Кисида приказал подготовиться к «непредвиденным ситуациям» на фоне ракетного пуска КНДР

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал ряду ведомств приказ о подготовке к «непредвиденным ситуациям» после ракетного пуска со стороны КНДР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, японский премьер отдал три приказа: об обеспечении безопасности судоходства и гражданской авиации в регионе, предоставлении населению оперативной информации о развитии ситуации, и о подготовке к возможным непредвиденным ситуациям.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил о серьёзных рисках в сфере безопасности КНДР и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны.

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