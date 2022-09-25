Таиланд предложил лидерам стран встретиться в Азии для разрешения кризиса на Украине

Глава МИД, вице-премьер Таиланда Дон Праматвинай на полях Генассамблеи ООН предложил всем заинтересованным сторонам конфликта на Украине, в числе которых мировые державы, встретиться в ноябре в Юго-Восточной Азии и вместе разрешить украинский кризис.

Он напомнил, что в этот период в регионе состоятся три саммита подряд, на которые приглашены лидеры мировых держав: Восточноазиатский саммит в Пномпене, саммит G20 на Бали и встреча форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Бангкоке.

«Это идеальные платформы для переговоров о разрешении кризиса. Все заинтересованные стороны конфликта на Украине, прежде всего мировые державы, могли бы собраться вместе... чтобы найти выход из этого кризиса», — цитирует политика РИА Новости.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что кризис на Украине не удастся разрешить без договорённости России и Соединённых Штатов.

Также Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО.

По его словам, это приведёт к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.