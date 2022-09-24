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Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО
  • AP

«Сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО», — сказал Сийярто.

По его словам, это приведёт к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон.

Глава МИД добавил, что Венгрия не хочет подвергать опасности существование планеты. Также он отметил, что «прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

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