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Лавров встретится с главой МИД Венгрии и Генсеком ООН на полях Генассамблеи

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Лавров встретится с главой МИД Венгрии и Генсеком ООН на полях Генассамблеи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лавров и глава МИД Египта Самих Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки.

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