Лавров встретится с главой МИД Венгрии и Генсеком ООН на полях Генассамблеи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Ранее Лавров и глава МИД Египта Самих Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки.