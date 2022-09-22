Лавров встретится с главой МИД Венгрии и Генсеком ООН на полях Генассамблеи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Лавров и глава МИД Египта Самих Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки.
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