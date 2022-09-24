Сийярто: кризис на Украине не удастся разрешить без договорённости России и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что кризис на Украине не удастся разрешить без договорённости России и Соединённых Штатов.

«Я действительно считаю, что без договорённости между Россией и США, без обсуждений между Россией и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет», — сказал Сийярто.

По его словам, такая позиция может быть ошибочной, но он считает, что для разрешения ситуации на Украине как можно скорее нужен диалог Москвы и Вашингтона.

Также Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО.

По его словам, это приведёт к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты стараются «управлять эскалацией» на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.