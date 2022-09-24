Лавров высказался о призывах Запада расчленить Россию
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«Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию», — сказал он.
Министр подчеркнул, что западные страны открыто призывают к исчезновению России «с политической карты мира».
«Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — указал Лавров.
Ранее бывший президент Польши Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 млн. Также он утверждал, что Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.