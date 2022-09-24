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Лавров высказался о призывах Запада расчленить Россию

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что на Западе уже без стеснения призывают расчленить Россию.
Лавров высказался о призывах Запада расчленить Россию
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию», — сказал он.

Министр подчеркнул, что западные страны открыто призывают к исчезновению России «с политической карты мира».

«Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — указал Лавров.

Ранее бывший президент Польши Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 млн. Также он утверждал, что Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.

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