Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человек

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 млн. Об этом сообщает Le Figaro.

Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».

По его мнению, Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть её к населению менее 50 млн», — подчеркнул Валенса.

Кроме того, экс-президент признал, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния, однако достигает этого «демократическими методами».

До этого Валенса выступил с инициативой распустить Европейский союз и создать его снова, исключив из его состава Польшу и Венгрию.