Экс-президент Польши заявил о необходимости сократить население России до 50 млн человек
- AP
Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
По его мнению, Россию необходимо «расчленить» с целью обеспечения безопасности в мире.
«Либо изменить политический строй России, либо вернуть её к населению менее 50 млн», — подчеркнул Валенса.
Кроме того, экс-президент признал, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния, однако достигает этого «демократическими методами».
До этого Валенса выступил с инициативой распустить Европейский союз и создать его снова, исключив из его состава Польшу и Венгрию.