Экс-президент Польши Валенса призвал распустить ЕС и воссоздать его без Польши и Венгрии

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Экс-президент Польши Лех Валенса выступил с инициативой распустить Европейский союз и создать его снова, исключив из его состава Польшу и Венгрию.
Экс-президент Польши Валенса призвал распустить ЕС и воссоздать его без Польши и Венгрии
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«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил Валенса в интервью изданию Interia.

По его словам, согласие Еврокомиссии на выделение средств на реализацию польского национального плана по восстановлению экономики после пандемии COVID-19 равнозначно поражению объединения.

1 июня Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению её экономики после пандемии коронавируса.

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