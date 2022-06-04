Экс-президент Польши Валенса призвал распустить ЕС и воссоздать его без Польши и Венгрии

Экс-президент Польши Лех Валенса выступил с инициативой распустить Европейский союз и создать его снова, исключив из его состава Польшу и Венгрию.

«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил Валенса в интервью изданию Interia.

По его словам, согласие Еврокомиссии на выделение средств на реализацию польского национального плана по восстановлению экономики после пандемии COVID-19 равнозначно поражению объединения.

1 июня Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению её экономики после пандемии коронавируса.