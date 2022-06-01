Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на сумму более €35 млрд

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В Еврокомиссии одобрили план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на общую сумму более €35 млрд.
Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на сумму более €35 млрд
  • Gettyimages.ru

«Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости», — следует из заявления ЕК.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал решение Польши.

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