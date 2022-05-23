Специалист Власов прокомментировал решение Польши разорвать соглашение на поставку газа из России

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал решение Польши досрочно разорвать соглашение на поставку газа из России.

«Энергетическая безопасность Польши лично у меня вызывает много вопросов, ведь газовое соглашение между Варшавой и Москвой действовало практически 30 лет. Ещё в прошлом году польские власти планировали продлить газовый контракт, который по графику истекает лишь в конце 2022 года», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Власов, даже если хранилища в Польше заполнены на 80%, то это не так много для долгосрочной перспективы.

«Польша — небольшая страна, но даже при самых оптимистических прогнозах газа им хватит чуть больше чем на полгода», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, если Варшава не найдёт альтернативных поставщиков, то уже зимой 2023 года Польша может столкнуться с энергетическим кризисом.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.