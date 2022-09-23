В США «не услышали ничего позитивного» от Ирана о переговорах по восстановлению СВПД

В США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в рамках Генассамблеи ООН, заявил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Мы не услышали ничего особенно позитивного в Нью-Йорке на этой неделе... Если Иран хочет разрешить эти вопросы... им просто нужно предоставить ответы и доступ МАГАТЭ», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона неизменна: Тегерану нужно позволить инспекторам МАГАТЭ проверить происхождение частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, отметили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что данное заявление было весьма несвоевременным.