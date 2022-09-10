Ульянов прокомментировал заявление евротройки по ядерной сделке
- AP
Как он отметил в своих соцсетях, данное заявление было весьма несвоевременным.
«Действительно очень не вовремя. Прям в крайне важный момент для переговоров в Вене и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ», — цитирует его ТАСС.
Ранее страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.