Ульянов прокомментировал заявление евротройки по ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, об угрозе ядерной сделке из-за позиции Ирана.

Как он отметил в своих соцсетях, данное заявление было весьма несвоевременным.

«Действительно очень не вовремя. Прям в крайне важный момент для переговоров в Вене и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ», — цитирует его ТАСС.

Ранее страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.