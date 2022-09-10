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Евротройка негативно высказалась о позиции Ирана по ядерной программе

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Страны Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Евротройка негативно высказалась о позиции Ирана по ядерной программе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД трёх государств.

«Пока мы приближались к соглашению, Иран вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его юридически обязывающих международных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его соглашению о гарантиях в связи с ДНЯО... Это последнее требование вызывает серьёзные сомнения в отношении намерений и приверженности Ирана успешному завершению СВПД», — отметила евротройка.

Европейские страны утверждают, что позиция Ирана противоречит «ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.

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