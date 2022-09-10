МИД Ирана: заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского ведомства.

Таким образом представитель МИД прокомментировал заявление стран Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, о том, что позиция Ирана по ядерной программе якобы ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону (политики. — RT) Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.