военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД Ирана: заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.
МИД Ирана: заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского ведомства.

Таким образом представитель МИД прокомментировал заявление стран Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, о том, что позиция Ирана по ядерной программе якобы ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону (политики. — RT) Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить