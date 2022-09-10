МИД Ирана: заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского ведомства.
Таким образом представитель МИД прокомментировал заявление стран Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, о том, что позиция Ирана по ядерной программе якобы ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
«Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону (политики. — RT) Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.