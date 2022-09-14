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Боррель заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик

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Переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик
  • globallookpress.com
  • © Deng Yaomin/XinHua

Он отметил, что последние предложения со стороны Тегерана не помогли — цель была почти достигнута, но политическая обстановка оказалась неблагоприятной.

«Мне жаль это говорить, но не стоит ожидать прорыва в ближайшие дни. Я боюсь, что, учитывая политическую ситуацию в США, мы зашли в тупик», — цитирует Борреля ТАСС.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, ранее заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что данное заявление было весьма несвоевременным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению СВПД отбрасывает переговоры назад и делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.

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