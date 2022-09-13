Блинкен назвал маловероятным восстановление ядерной сделки с Ираном
«Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — цитирует его РИА Новости.
По словам шефа американской дипломатии, сложно говорить о сроках восстановления СВПД из-за позиции Тегерана.
Блинкен подчеркнул, что Иран, по видимому, не желает или не способен предпринять необходимые для достижения договорённостей шаги.
Страны Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, ранее заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что данное заявление было весьма несвоевременным.