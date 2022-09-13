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Блинкен назвал маловероятным восстановление ядерной сделки с Ираном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры назад и делает маловероятной выработку соглашения в ближайшее время.

«Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — цитирует его РИА Новости.

По словам шефа американской дипломатии, сложно говорить о сроках восстановления СВПД из-за позиции Тегерана. 

Блинкен подчеркнул, что Иран, по видимому, не желает или не способен предпринять необходимые для достижения договорённостей шаги.

Страны Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, ранее заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что данное заявление было весьма несвоевременным.

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