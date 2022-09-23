FT: ЕС может ввести санкции против российской нефти и сферы информационных технологий
- РИА Новости
«Страны, среди которых Польша и прибалтийские государства, требуют новых мер, которые были бы нацелены на российские предметы роскоши, сферы информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения», — говорится в заявлении.
Также ЕС рассматривает вопрос введения ограничений на цену российской нефти.
«Члены ЕС настаивают на ужесточении мер против России, включая исключение большего числа банков из системы SWIFT и запрет на импорт алмазов», — отмечается в тексте.
Авторы статьи подчёркивают, что добиться согласия всех стран ЕС по поводу новых санкций будет непросто, так как Венгрия выступает против любых дальнейших антироссийских ограничений.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций.