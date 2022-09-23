Глава МИД Венгрии: Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идёт об энергетике», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона не даст согласия на возможные новые рестрикции в отношении России, если они будут противоречить национальным интересам страны.

Глава МИД Венгрии также выразил уверенность, что европейская экономика движется к рецессии.

«Я считаю, это полностью против интересов Европы и её народов», — констатировал Сийярто.

Как ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.