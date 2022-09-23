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Глава МИД Венгрии: Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России

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Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идёт об энергетике», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона не даст согласия на возможные новые рестрикции в отношении России, если они будут противоречить национальным интересам страны.

Глава МИД Венгрии также выразил уверенность, что европейская экономика движется к рецессии.

«Я считаю, это полностью против интересов Европы и её народов», — констатировал Сийярто. 

Как ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.

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